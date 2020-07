Lage unter Kontrolle

Im Zuge eines Screenings in einem kleineren Handwerksbetrieb in Mödling wurden außerdem fünf weitere Personen positiv auf das Virus getestet. Weitere Mitarbeiter werden nun getestet, hieß es gegenüber der „Krone“. Trotz der neuerlichen Zunahme an Coronavirus-Fällen zeigte man sich seitens des Sanitätsstabes zuversichtlich. Man habe die Lage an allen Fronten im Griff, wurde betont.