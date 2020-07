Wie die „Krone“ vor Ort in Erfahrung brachte, war das Feuer gegen 5 Uhr früh in der Karplusgasse ausgebrochen. Nachbarn waren durch Hilfeschreie geweckt worden, in der Folge wurden sämtliche Bewohner des Hauses aus ihren Wohnung geläutet. In einer von ihnen war es zu einem Brandausbruch gekommen, die Bewohner - eine fünfköpfige Familie - versuchte, den Flammen zu entkommen.