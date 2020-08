Als Thatcher in „The Crown“

An der Seite von David Duchovny als FBI-Agent Fox Mulder stand Anderson für "Akte X" von 1993 bis 2002 vor der Kamera. 2016 feierte die Serie mit sechs neuen Folgen ein Comeback. In der Netflix-Serie „Sex Education“ spielt sie die Mutter des Teenagers Otis, der in seiner Schule den Mitschülern bei deren Sex-Problemen hilft. In der vierten Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ wird Anderson als Margaret Thatcher zu sehen sein.