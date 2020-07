Am Mittwoch gegen 10 Uhr unternahmen drei Urlauber aus Niederösterreich - darunter ein 37-jähriger Mann sowie eine 31-jährige und eine 21-jährige Frau - eine Wanderung auf der Gerlitzen. Auf zirka 1400 Metern Seehöhe verloren die Urlauber die Orientierung und kamen vom Weg ab. In weiterer Folgen gelangten sie schließlich in steiles Gelände und suchten von dort aus selbst nach einem für sie passierbaren Weg.