Nicht in den kalten Gebirgssee springen!

Vorsicht ist geboten beim Sprung ins kühle Nass (Bergseen, Bäche etc.). In den eiskalten Bergsee einzutauchen kann gar tödlich enden. Durch den extremen Temperaturunterschied ziehen sich im kalten Wasser die Blutgefäße heftig zusammen. Dies kann mitunter das Herz-Kreislauf-System nicht stemmen, Herzversagen droht! Besser: Füße, Hände und Unterarme langsam eintauchen. Beim Baden den Körper langsam an die kalte Temperatur gewöhnen. Oberkörper vor dem Untertauchen mit den Händen abkühlen. Besonders aufpassen und auf den eigenen Körper hören sollten natürlich Ungeübte, Ältere und Kinder. Dann steht einem ungetrübten Wandertag auch im Sommer nichts im Wege.