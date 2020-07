Zwei Praktikanten wurden im Leopoldhof in St. Gilgen positiv getestet. „Dabei haben wir uns wirklich bemüht, alle Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten“, betonte Chefin Maria Falkensteiner daraufhin am Sonntag in der „Krone“. Die Wienerin Karin Mann, die vom 14. bis zum 20. Juni ihren Urlaub in dem Landgasthof verbrachte, schildert die Situation in dem Hotel jedoch anders. „Das Personal trug meistens keine Maske“, sagt Mann. Sorgen oder Ängste zwecks Ansteckungsgefahr sollen Mitarbeiter laut Mann teilweise auf überhebliche Art und Weise weggewischt haben.