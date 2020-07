Das Gesundheitsministerium hat am Donnerstag eine Covid-19-Lockerungsverordnung in Kraft gesetzt. Dahinter verbirgt sich der „Babyelefant“, der damit nun offiziell Geschichte ist - zumindest teilweise. Verstöße gegen den Mindestabstand von einem Meter beim Betreten von öffentlichen Orten dürfen jetzt nicht mehr gestraft werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Kundenbereichen von Geschäften bleiben die Abstandsregeln allerdings aufrecht.