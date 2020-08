„Das war schon eine ganz besondere Ehre, als ich von der Ärztekammer für ein Round-Table-Gespräch angefragt wurde“, erzählt der Naturheilkundige aus dem Stift Geras in Niederösterreich beim Telefoninterview. Zusammen mit Ärzten, Pharmazeuten, TCM-Medizinern wird am Referat für komplementäre und traditionelle Medizin in Wien unter der Leitung von MR DDr. Hannes Schoberwalter erarbeitet, wie man begleitende Maßnahmen zu den unterschiedlichsten Therapien am besten für den Patienten einsetzt. Dafür bietet die ärztliche Standesvertretung auch Diplome und Vortragsreihen an. „Das freut mich, ist es mir doch ein wichtiges Anliegen, die traditionelle europäische Kräutermedizin als ergänzendes Element einzubringen. Ich bin ja weder ein Arzt noch ein Pharmazeut, aber gerade jetzt ist es wesentlich, alle Ressourcen auszuschöpfen und zu nutzen, die uns der Herrgott zur Seite gestellt hat“, so Benedikt, der im Waldviertler Stift Geras die Nachfolge des legendären Kräuterpfarrers Weidinger nach dessen Tod 2004 antrat.