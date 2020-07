Die Tourismus-Mitarbeiter sollten aber regelmäßig getestet werden, so Rendi-Wagner: „Kurz hat im Mai verkündet, in keinem Land der Welt sei man so sicher wie in Österreich. So, wie jetzt vorgegangen wird, setzt man den guten Ruf Österreichs als Urlaubsland aufs Spiel.“ Es brauche daher nicht nur eine Teststrategie, sondern auch einen nachvollziehbaren Fahrplan für die Hoteliers und Unternehmen, was bei einem positiven Fall zu tun sei: „Sie müssen bedenken - die Betriebe haben Buchungen stehen und wissen nicht, wie sie vorgehen sollen.“