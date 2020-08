Was können Sie gewinnen?

Die „Krone“ verlost für die beiden Konzertabende von „Die Jahreszeiten von Joseph Haydn“ am 8.8. im Schloss Esterhazy und am 9.8. in der Stiftskirche Herzogenburg jeweils 3 x 2 Tickets plus persönlichem Kennenlernen (Meet & Greet) mit den Opernstars Daniela Fally, Andreas Schager und Günther Groissböck!