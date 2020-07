Hoteliervereinigung: „Nichts, was nicht schon bekannt wäre“

In dieselbe Kerbe schlägt Markus Gratzer, der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV): Das Papier sei „natürlich hilfreich, weil es noch einmal übersichtlich und komprimiert wiedergibt, was in der Praxis konkret zu tun ist, wenn ein Verdachtsfall im Betrieb auftritt“, es seien aber „keine neuen Erkenntnisse drin - nichts, was nicht schon bekannt wäre“, so Gratzer zur APA. Die einzige inhaltliche Veränderung sei, dass die Quarantänezeit nach einem „engen Kontakt“ mit einem Covid-19-Fall, d.h. mindestens 15 Minuten mit einem Abstand unter zwei Metern, von 14 auf zehn Tage verkürzt ist.