Das war Rettung in letzter Sekunde! Wie am Donnerstag bekannt wurde, kam es Dienstagnacht in der Steiermark zu einer Beinahe-Katastrophe: Nach heftigen Regenfällen wurde der Pkw holländischer Touristen in Admont von einer Gerölllawine erfasst und zur Gänze verschüttet. Das Ehepaar blieb zum Glück unverletzt.