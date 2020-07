Maxwell wurde Anfang Juli festgenommen

Die frühere Society-Lady wurde Anfang Juli im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen und befindet sich seitdem in einem New Yorker Gefängnis. Um nicht dasselbe Schicksal wie Jeffrey Epstein zu erleiden, dieser wurde in im August erhängt in seiner Gefängniszelle aufgefunden, darf die 58-Jährige zu ihrer eigenen Sicherheit nur Kleidung aus Papier tragen.