Der kulturelle Wert der jährlich stattfindenden Salzburger Festspiele lässt sich nicht bestreiten. Die Bühnen stellen nicht nur live einen Anziehungspunkt dar, denn immerhin gab es in diesem Jahr bereits etliche Kinos, welche die Eröffnung in drei Ländern übertrugen. Auch via World Wide Web etablieren sich die Festspiele weltweit. Auf Instagram sind unter dem Hashtag #salzburgerfestspiele über 15.000 Postings zu finden.