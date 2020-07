Startschuss! Heute legen die Beachvolleyballer in Laibach mit der Qualifikation fürs erste internationale Ein-Stern-Turnier nach Corona los. Österreichs Top-Teams können sich zurücklehnen - Doppler/Horst sind im Hauptbewerb an Nummer eins gesetzt, der Steirer Christoph Dressler (mit Huber/Kt) an zwei. „Wenn man international spielt, ist es gleich ein ganz anderes Gefühl. Die Vorfreude ist riesig, das Turnier ist auch gut besetzt“, brennt Dressler auf das erste Gruppenspiel morgen.