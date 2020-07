Nach dem bereits seit mehr als drei Wochen geltenden Lockdown in der Metropole Melbourne kündigte der Premierminister von Victoria, Daniel Andrews, jetzt auch eine allgemeine Maskenpflicht für die gesamte Region im Südosten des Landes an. Zudem dürfen in weiten Teilen von Victoria die Menschen keine Besucher mehr in ihren Häusern empfangen. Allerdings werde das Virus besonders häufig am Arbeitsplatz übertragen, sagte Andrews. „Zu viele Menschen gehen weiter zur Arbeit, manche sogar mit einem positiven Testergebnis.“