Auch der Hoferbergbach in Feld am See trat aufgrund der schweren Regenfälle über die Ufer und verlegte die Millstätter Bundesstraße (B 98) im Bereich Feld am See mit Schlamm und Geröllmassen. Zeitgleich trat ebenfalls ein Gerinnsel nördlich der Millstätter Bundesstraße über die Ufer und verlegte diese einspurig mit Schlamm. Bis nach Mitternacht war die Bundesstraße im Bereich Feld am See für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung musste eingerichtet werden.