Unfall in St. Margareten



Am gestrigen Abend kam es in St. Margareten im Lungau zu einem Verkehsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pickup. Der 50-jährige Kärntner krachte mit seinem Rennrad auf einer gleichrangigen Kreuzung seitlich gegen das Fahrzeug und kam dabei zu Sturz. Der Radfahrer wurde daraufhin mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum nach Tamsweg gebracht. Ein sowohl bei ihm als auch beim Lenker des Pickups durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.