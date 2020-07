Eine Stufe zur Haustür, steile Treppen zur Wohnung. Im Obergeschoß des ehemaligen Bauernhauses in Kematen bei Innsbruck sitzt Kira Grünberg am Esstisch und arbeitet am Tablet. Zum heutigen fünften Jahrestag ihres Trainingssturzes, der für die damals 21-jährige Stabhochspringerin zur Querschnittslähmung führte, lädt sie ihre Therapeuten zum Abendessen ein: „Ich bin am Organisieren. Es soll ein besonderer Abend werden, an dem ich Danke sagen will!“ - für die Unterstützung, die sie seit ihrem „Lebenstag“, wie sie den 30. Juli 2015 nennt, erhalten hat.