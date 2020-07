Der frisch gekürte italienische Fußball-Meister Juventus Turin hat am Mittwochabend in guter Besetzung 0:2 in Cagliari verloren. Die AC Milan blieb hingegen zum elften Mal seit Ende Juni in der italienischen Serie A ungeschlagen und fixierte damit die Qualifikation für die Europa League. Wieder war Alt-Star Zlatan Ibrahimovic mit zwei Toren und einer Vorlage entscheidend.