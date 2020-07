Mit seinem 35. Saisontor hat Lazio-Rom-Goalgetter Ciro Immobile nun Bayern-Star Robert Lewandowski überflügelt! Immobile erzielte beim 2:0-Sieg seines Klubs am Mittwochabend gegen Brescia Calcio in der 82. Minute den Treffer zum 2:0 und steht damit kurz davor, zum dritten Mal Torschützen-König in der italienischen Serie A zu werden.