- Walter Schoppitsch: Ried hat’s in den letzten Jahren so oft vergeigt. Das ist in deren Köpfen verankert, wird hemmen – sie haben in ihrer Situation viel mehr Druck. Und der FAC ist genauso unbeschwert wie Innsbruck – das macht keinen Unterschied. In so einer Aufholjagd werden bei der Austria mehr Kräfte frei, zudem hat man mehr Qualität als Ried.