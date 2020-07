In der Hauptstadt Sofia sowie in anderen Städten wie Plowdiw im Süden, Warna und Burgas am Schwarzen Meer und Russe protestierten Tausende Menschen den 21. Tag in Serie gegen das seit 2017 regierende Koalitionskabinett aus Bürgerlichen und Nationalisten. „Rücktritt, Rücktritt!“ und „Neuwahlen!“, riefen sie in Sprechchören und schwenkten weiß-grün-rote Nationalfahnen.