Den Anträgen wurde stattgegeben. Ein Richterin des Landesgerichts Salzburg ordnete im April an, dass der Mann die Haft in Österreich zu verbüßen habe. Die Aufforderung zum Strafantritt wurde ihm am 29. Juni zugestellt. Demnach hätte er sich bis Ende Juli in der Salzburger Justizanstalt in Puch-Urstein einfinden müssen.