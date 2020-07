Damit ist Röcher, dessen Leihvertrag in Graz am 31. Juli ausläuft, ab 13. August beim Trainingsstart in Ingolstadt wieder offiziell ein Deutschland-Legionär. Nach der dramatischen Relegation der „Schanzer“ samt verpasster Rückkehr in die Zweite Liga gegen Nürnberg spielt Röcher aber nur im „dritten Stock“. Klarerweise auch für den Linksfuß ein schwerer Schlag.