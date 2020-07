„Wir sind mehr als zufrieden. Wäre die Grenze nach Deutschland aber nicht aufgegangen, wäre die Situation viel dramatischer“, sagt Elke Obinger, Chefin im Tauernhof in Kleinarl über die Buchungslage in ihrem Hotel. Neben deutschen Gästen profitiert Obingers Betrieb heuer besonders von Heimat-Urlaubern. „Je unsicherer die Lage im Ausland ist, desto eher entscheiden sich die Leute für einen Urlaub im eigenen Land“, so Obinger.