Die Fußball-Bundesliga hat in einer Klub-Konferenz am Mittwoch die Parameter für die nächste Saison der HPYBET 2. Liga festgelegt. Gästefans sind bis auf Weiteres in den Stadien nicht zugelassen, für Freitag gibt es in Abstimmung mit den TV-Partnern neue Ankickzeiten mit 18.30 Uhr (LAOLA1.tv) sowie einem Spiel um 20.25 Uhr (ORF Sport+).