Stark betroffen ist auch das Gegendtal: Der Rossbach im Langalmtal wurde durch eine Mure verlegt und aufgestaut. Das Geröll setzte sich in Bewegung und riss den Weg ins Langalmtal an mehreren Stellen weg. Im Bereich der Erlacherhütte wurde das Auto eines holländischen Urlauberpaares von den Wassermassen mitgerissen. Es befanden sich keine Personen in dem Fahrzeug. Die Kaninger Landesstraße wurde im Bereich Kaning-Bach durch mehrere Bäume verlegt und musste zunächst gesperrt werden - seit 22 Uhr ist sie wieder befahrbar. In Feld am See traten die Bäche vom Mirnock, die 2019 für die Unwetter-Katastrophe gesorgt hatten, wieder über die Ufer.