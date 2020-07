Schwimmerin Caroline Pilhatsch ist aktuell über 50 Meter Rücken die Nummer drei in Europa, bog zuletzt in Budapest sogar „Millionen-Nixe“ Katinka Hosszu und ist in absoluter Topform. Das will die Steirerin nun auch bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende in der Grazer Auster beweisen. Ebenso wie Felix Auböck - der Top-Athlet aus Bad Vöslau ist derzeit der „schnellste Mann im Wasser“.