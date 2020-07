Gedacht ist das Ecargo vor allem als umweltfreundliche Alternative zu den zumeist dieselgetriebenen Kleintransportern, die angesichts des stetig wachsenden Onlinehandels in immer größerer Zahl in unseren Städten unterwegs sind. Um seinen umweltfreundlichen Anspruch zu unterstreichen, sind viele verwendete Materialien des Lastenrads umweltfreundlich und recyclebar. Die Micro-Transporter von EAV sollen zunächst in Großbritannien und später auch in Kontinentaleuropa vermarktet werden.