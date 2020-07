Im Rahmen des Sommerbetriebes werden in Rust derzeit 40 Mädchen und Buben in zwei Gruppen betreut. Es gab zwischen den Gruppen keine Schnittpunkte. Insgesamt sind im Burgenland derzeit 28 Personen am Coronavirus erkrankt. Am Mittwoch wurden drei Neuinfektionen gemeldet. Fünf Personen sind wieder genesen.