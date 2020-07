Die Schwab schwer fiel: „Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei der gesamten Rapid-Familie für die unglaublich schöne und unvergessliche Zeit in Grün-Weiß. Es waren sechs unvergleichliche Jahre, in denen ich mich zuerst als neuer Spieler etablieren musste und es mit der Kraft der Gemeinschaft sogar bis zum Kapitän des SK Rapid geschafft habe. Es war mir nie eine Aufgabe, sondern immer eine Ehre.“ In sechs Jahren absolvierte der Mittelfeld-Motor 241 Pflichtspiele für Rapid, erzielte 51 Tore, steuerte 51 Assists bei, war auch abseits des Rasens ein würdiger Kapitän.