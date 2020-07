„Skandalös, Wahnsinn, Größenwahn!" So hören sich die Einschätzungen vieler Bewohner der Doppelgemeinde Lech-Zürs an, geht es um die Pläne zur Errichtung eines neuen Gemeindezentrums. Mitten in einem Ort, der sich rühmt, seinen Gästen im Winterurlaub jeden noch so luxuriösen Wunsch von den Augen abzulesen und dabei trotzdem ein unaufgeregtes Dorf zu bleiben, klafft eine offene Wunde: eine riesige Baugrube, die bald in einen Gebäudekomplex umgewandelt werden soll, der Verwaltung, Tourismusverband, Musikschule und einen Saal für 700 Personen beherbergen wird. Kostenpunkt: knapp 40 Millionen Euro - kein Pappenstiel für Lech.