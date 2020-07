Im Labor getestet

Zusätzlich zu den realen Fahrtests auf der Testrecke haben die Reifenexperten auch umfangreiche Standardtests auf dem Prüfstand in den eigenen Labors in Garching bei München durchgeführt. Dazu gehörten ein 34-Stunden-Dauerlauftest sowie ein Schnelllauftest in Anlehnung an die zulassungsrelevante ECE-Methode. Dabei laufen die Reifen ab 240 Stundenkilometern stufenweise auf 270 km/h hoch und halten das Tempo 20 Minuten lang. Zusätzlich gab es im Anschluss noch eine Testverschärfung: eine Stunde lang unter 2 Grad Sturz bei maximal zugelassener Geschwindigkeit - in diesem Fall W-Kennzeichnung, also 270 Stundenkilometer. Der runderneuerte Reifen hat hier nur den Dauerlauftest defektfrei bestanden, während sowohl der Goodyear wie auch der Goodride alle Härtetests ohne Beanstandungen absolviert haben.