In knapp zwei Monaten soll in Leogang zum zweiten Mal nach 2012 die Mountainbike-WM stattfinden. Das Veranstaltungsteam um den Chef der Leoganger Bergbahnen, Kornel Grundner, ist allerdings nicht zu beneiden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie sind noch viele Fragen und Entscheidungen offen. Seit Monaten wird an verschiedensten Konzepten gearbeitet, das Wichtigste ist aber, dass alle teilnahmeberechtigten Athleten auch nach Österreich einreisen dürfen.