25 Feuerwehren im Einsatz

„Insgesamt sind im Moment 150 Leute von 13 Feuerwehren im Einsatz“, sagt Buchgraber. Der Sturm warf viele Bäume um, dazu wurden auch Keller überschwemmt. Der Annengraben, eine auch für Pendler wichtige Verbindung zwischen Graz und Weiz, musste nach einem Murenabgang vorübergehend gesperrt werden. In Laßnitzhöhe waren viele Bewohner ohne Strom, ein Stromkabel wurde vom Blitz getroffen und zerstört. Am späteren Abend standen insgesamt sogar 25 Feuerwehren aus GU im Einsatz - sieben davon zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr Graz in der Landeshauptstadt.