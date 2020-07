2011 wurde der Steirer bereits wegen sexueller Belästigung einer Reitschülerin verurteilt. 2013 stand er erneut vor Gericht, wurde aber freigesprochen. Diesmal sind die Anschuldigen derart massiv, dass der Mann in Leoben in U-Haft kam. In Sattelkammern verschiedener Reitställe, in denen er unterrichtete (aber auch in seinem eigenen), im Büro und während der Reitstunden soll er sich an 20 Mädchen vergangen haben.