Ministerin sucht Gespräch mit Nachbarn

Auch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte bei ihrem Salzburg-Besuch am Dienstag an, zu den geplanten Grenztests mit den Nachbarn das Gespräch zu suchen. „Wir waren in der Coronazeit bisher immer in enger Abstimmung mit unseren Nachbarländern und werden auch hier eine gute Lösung suchen, die die medizinischen Notwendigkeiten und die verkehrspolitischen Interessen in Einklang bringt“, so die Ministerin.