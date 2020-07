Beim Sieg von Valtteri Bottas in Spielberg, dem von Lewis Hamilton ebendort in der Woche darauf sowie Hamiltons Triumphfahrt in Ungarn bewegte sich Mercedes immer mit einem Auto in einer eigenen Liga. Nach diesem perfekten Saisonstart dürfe man aber nicht nachlassen. „Nur wegen einer starken Leistung in der Vergangenheit sind weitere gute Ergebnisse nicht selbstverständlich“, meinte Wolff. „Ein erfolgreiches Rennen ist immer das Ergebnis der harten Arbeit aller Teammitglieder, und wir müssen uns in Bestform präsentieren, um vor unseren Konkurrenten zu bleiben.“