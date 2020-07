Diese will sich vorsorglich für den Fall rüsten, dass den Mattersburgern in Folge des Bilanzskandals um ihren maßgeblichen Sponsor Commerzialbank Mattersburg die Lizenz entzogen werden muss. Müssen sich die Burgenländer aus finanziellen Gründen aus dem Oberhaus verabschieden, würde dem sportlichen Absteiger WSG Tirol der Gang in die 2. Liga erspart bleiben. Diese würde dann nur aus 15 Teams bestehen. Als 16. Mannschaft könnten die Rapid Amateure, bei Abbruch der Regionalliga Ost Tabellenzweiter, zum Zug kommen. „Wenn die Möglichkeit besteht, ist es die Intention von Rapid, diese wahrzunehmen“, sagte ein Klub-Sprecher.