Es war wie ein düsteres Omen: Just, als Retter am Dienstagabend im steirischen Schladming zu einer Suchaktion in den Bergen ausrücken sollten, ging ein heftiges Gewitter nieder. Gegen Mitternacht wurde der abgestürzte Wanderer aus Kärnten (27) tot gefunden. Auch die Folgen der vielen Unwetter beschäftigten die Einsatzkräfte.