Tipps und Tricks für die richtige Zubereitung

Weiters bietet die Plattform Informationen, Ernährungstipps und Tricks für die Zubereitung von Experten aus der wilden Küche. So zum Beispiel, welches Teilstück sich für die einzelnen Rezepte und Zubereitungsarten eignet. Zudem erleichtern kurze Videos den Einstieg in die Kunst der professionellen Zubereitung. „Wir wollen das Bewusstsein zum Genuss aus Jägerhand stärken und allen Anbietern dieses wertvollen Naturproduktes ein professionelles Instrument in die Hand geben“, erklärt Roman Leitner, Präsident von Jagd Österreich, den Beweggrund für die Erstellung der Plattform.