Mit Schauspielerin und Sängerin Nina Proll assoziiert man eine starke, unabhängige und selbstbewusste Frau, die sich noch nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Doch das war nicht immer so - das Selbstbewusstsein kam sogar erst relativ spät und war etwas, das sie sich hart erarbeiten musste, wie Nina Proll uns beim Covershooting des „Obegg - Best of Südsteiermark“-Magazins verraten hat.