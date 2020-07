Widerwärtige Fotos von der Tochter seiner ehemaligen Lebensgefährtin fertigte ein junger Burgenländer an. Als die Frau die Aufnahmen ihres kleinen Schatzes zufällig am Computer entdeckte, trennte sie sich von dem Mann und zeigte ihn an. Jetzt wurde der Täter in Eisenstadt wegen Kinderpornografie verurteilt.