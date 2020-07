Der Millstätter See - Kärntens Juwel

Mit Wasser und Bergen sinnlich in Kontakt treten - diesen ereignisreichen Urlaub bietet der Millstätter See, das Juwel in Kärnten, mit seinen See- und Bergberührungen. Ob den Millstätter See Höhensteig erwandern, den Blick vom Sternenbalkon über den See schweifen lassen, die Augenblicke der Begegnung an den Energieplätzen des Weltenberg Mirnock genießen, das unverbaute Südufer im Ruderboot entdecken, mitten im Wasser dinieren oder den See einfach mit dem Rad umrunden - hier ist für jeden etwas dabei.