„Klassische Spionage“

Die Hacks fallen nach Ansicht von Recorded Future in die Kategorie „klassische Spionage“. Offenbar wolle man dabei frühzeitig erkunden, wie sich der Vatikan in den Verhandlungen positionieren wolle. Über die genaue Verbindung der Hackergruppe RedDelta zum chinesischen Staat äußert sich der Bericht nicht, sie sei aber „sehr aktiv“ und greife vorrangig Einrichtungen an, die relevant für Chinas strategische Interessen seien, darunter auch einige in Indien und Indonesien. Recorded Future selbst hat den Sitz in Somerville im US-Staat Massachusetts. Hinweise, dass die Administration von US-Präsident Donald Trump, die in den vergangenen Wochen fast täglich Kritik an China geäußert hatte, am Bericht beteiligt gewesen sein könnte, gibt es laut Bericht nicht.