Im Jahr 2007 soll der 43-jährige Verdächtige im Fall des Verschwindens der damals dreijährigen Britin Madeleine „Maddie“ McCann zeitweise in einer Kleingartensiedlung am Stadtrand von Hannover gelebt haben. In der Nähe habe er immer wieder in einer Hobbywerkstatt an seinem VW-Kleinbus gearbeitet, heißt es in Medienberichten. Nun wurde einer Parzelle der genannten Kleingartensiedlung aufgegraben. Am Mittwoch haben die Ermittler laut „Bild“ einen Kellerraum entdeckt, der sich unter den Fundamentresten eines vor Jahren abgetragenen Gartenhäuschens befindet. Die Ermittler hüllen sich aber in Schweigen, was konkret gesucht wurde und ob etwas Verdächtiges sichergestellt werden konnte.