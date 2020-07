Die Regierung in Athen will Pensionisten mit einem besonders niedrigen Steuersatz dazu bringen, ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft nach Griechenland zu verlegen. Das hat Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch im Parlament gesagt: „Es wird eine Besteuerung von nur sieben Prozent geben.“ Rentner aus EU-Staaten können ohne große bürokratische Hindernisse eine ständige Aufenthaltserlaubnis in Griechenland bekommen.