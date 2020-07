Alles, was heute selbstverständlich erscheine, verdanke man Kreiskys Reformen, wie 40-Stunden-Woche, Gleichstellung von Mann und Frau und freier Bildungszugang. „Die große Faszination an Kreisky war unter anderem, dass er einen starken Gestaltungswillen hatte und davon überzeugt war, dass die Politik eine starke Gestaltungskraft hat und die Verpflichtung, diese Kraft im Sinne der Menschen auch umzusetzen, für ein gerechteres und besseres Leben für alle Menschen“, so Rendi-Wagner in dem Video anlässlich eines Besuchs in Kreiskys Haus.