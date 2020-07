Als am 27. Juli 1977 der erste Mc. Donald’s Österreichs im Erdgeschoß des Palais Wertheim am Wiener Schwarzenbergplatz eröffnet wurde, waren die Skeptiker noch zahlreich: Kaum jemand hielt es damals für möglich, dass die an das Schnitzel gewöhnten Österreicher tatsächlich Gefallen an dem amerikanischen Fast-Food finden könnten. Entgegen den Erwartungen erfreuten sich die Burger und Pommes aber schon bald großer Beliebtheit. Bereits Ende der 70er-Jahre wurde die mit ihren Marmorböden und Granittischen als modern und nobel empfundene Filiale täglich von rund 2.000 Gästen besucht - nicht selten bildeten sich damals lange Menschenschlangen vor den Schaltern, die mitunter bis auf die Straße hinausreichten.